В один жаркий четверг по центру Риги в направлении туннеля Stockmann идет некий чересчур тепло одетый мужчина в замызганной одежде, с загорелым немытым лицом, взъерошенной бородой и пластмассовым мешочком в руках, в котором в теплый зимний джемпер запрятана видеокамера.
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"Вали отсюда!" Нюансы заработка в туннеле Рижского вокзала через око скрытой камеры
"Вали отсюда!" Нюансы заработка в туннеле Рижского вокзала через око скрытой камеры
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