"Вали отсюда!" Нюансы заработка в туннеле Рижского вокзала через око скрытой камеры

Хотя эта прогулка и началась для мужчины с чувства неловкости и твердого желания лишь бы не встретить никого знакомого, он быстро понимает, что сегодня стал практически невидимым и повстречавшиеся знакомые, если бы и были встречены, скорее всего, посмотрели бы мимо него. Этот мужчина в грязной одежде, с отросшими грязными ногтями - я.