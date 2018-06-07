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"Вали отсюда!" Нюансы заработка в туннеле Рижского вокзала через око скрытой камеры

Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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"Вали отсюда!" Нюансы заработка в туннеле Рижского вокзала через око скрытой камеры
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Фото: Kadri no TVNET video

В один жаркий четверг по центру Риги в направлении туннеля Stockmann идет некий чересчур тепло одетый мужчина в замызганной одежде, с загорелым немытым лицом, взъерошенной бородой и пластмассовым мешочком в руках, в котором в теплый зимний джемпер запрятана видеокамера.

(Внимание! В тексте используется нецензурная лексика)

Хотя эта прогулка и началась для мужчины с чувства неловкости и твердого желания лишь бы не встретить никого знакомого, он быстро понимает, что сегодня стал практически невидимым и повстречавшиеся знакомые, если бы и были встречены, скорее всего, посмотрели бы мимо него. Этот мужчина в грязной одежде, с отросшими грязными ногтями - я.

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