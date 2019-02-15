30 лет героина, почти 9 лет тюрьмы, 15 лет работы в проституции. Это кратко о CV 47-летней Алёны. Большинства девочек, с которыми она начинала работать на улице, уже нет в живых. Алёна жива. И это означает, что она может продолжить свою биографию с чистого листа. Имя и некоторые детали в статье изменены, всё остальное - документальный рассказ.
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"Деньги и мужчин не считала". 15 лет "на панели": рассказ Алёны
"Деньги и мужчин не считала". 15 лет "на панели": рассказ Алёны
Алёна - стройная, хорошо сложенная женщина, одета легко: джинсы, ветровка и кеды. Светлые волосы зачёсаны назад. На лице косвенно, но отразились последствия принятия героина. С зонтиком, защищающим от дождя, идём в кафе, чтобы спокойно поговорить.
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