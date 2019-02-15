"Деньги и мужчин не считала". 15 лет "на панели": рассказ Алёны

Она заказывает фруктовый чай и, к моему удивлению, разговор о своей жизни начинает не спеша. Возможно, виновата эйфория свободы после проведённых лет в тюрьме. В ней, 47-летней, всё ещё иногда проскакивает что-то наивное, девичье. Может быть, её жизнь остановилась ещё тогда, когда в ней появился героин. Пять месяцев назад Алёна вышла из заключения, где провела 5 лет. В целом под арестом она была четыре раза - чаще всего за воровство, а последний раз - за хранение и распространение наркотиков.