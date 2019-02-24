Проституцией в Латвии занимаются и мужчины

Между тем, в будущем предложения проституции нельзя будет использовать тем, кто моложе 25 лет.

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Пока законопроект плутает по государственным бюрократическим лабиринтам, приходится иметь дело с критикующимися, устаревшими более чем на 10 лет, правилами Кабинета министров.

Понятно, что круг людей, к кому относится законодательство, связанное с проституцией, - небольшой. Однако сколько на самом деле людей зарабатывают таким способом - неизвестно, так как этот учёт не проводился и даже больше того - запрещён.

Выводы можно получить, только используя данные личностей, которые обращались за помощью к негосударственным организациями или были связаны с уголовными преступлениями.

Например, общество Dia+Logs оценивает, что на улицах Риги и пригородных дорогах периодически, в общей сложности, работает 80 женщин - в основном зависимых от психотропных веществ.

В других городах Латвии услуги проституции распространены меньше, чем в Риге. В 2018 году в стране констатировали 65 нарушений Правил ограничения проституции, а в 2017 году - 52.

"Обществу Dia+Logs известны 80 женщин, которые работают на улице, но спектр предлагаемых услуг, который проходит в квартирах, изрядно больше", - поясняет представитель полиции, который согласился на разговор с TVNET, если в публикации не будет фигурировать его имя.

Отдел по борьбе с сутенерством и торговлей людьми отмечает: как мужчины, так и женщины! Если женская проституция как на ладони, то мужская проституция - сумеречная зона.