Проституцией в Латвии занимаются и мужчины

Несмотря на то, что женщины все еще доминируют в услугах "торговли телом", всё чаще с проституцией имеют дело и молодые мужчины, хотя пока еще и в роли новичков. В Государственной полиции заверили, что проституция - феномен широкий, и в Латвии у него лицо обоих полов.
Внимание!
В пока что в действующих в Латвии Правилах ограничения проституции от 2008 года среди прочего упоминается, что сексуальные услуги запрещено предлагать и рекламировать в интернете. Исключение - издания эротического характера.
При написании соответствующих ключевых слова в поисковике, Google выдаёт кучу домашних страниц и сотни предложений, в которых детально описаны услуги, временные рамки и расценки.
В Управлении по борьбе с организованной преступностью пояснили, что текущие правила в связи с предложениями в интернете можно интерпретировать по-разному.
Если на домашней странице в интернете отмечены возрастные ограничения и другие требования, это можно считать изданием эротического характера, и в связи с этим деятельность не запрещена.
Редакция грядущего закона об ограничении проституции будет точнее и понятнее, что позволит избежать разногласий.
Хотя полиция и следит за рынком интимных услуг в виртуальной среде, проверку проводят только в том случае, если получены сведения, что объявление может быть связано с уголовным преступлением.
Девочку из эскорта заказывали?
Пьяная и вызывающая, ярко накрашенная, в чулках, кожаном мини и в сапогах на высоком каблуке. Такая женщина с улицы - клише.
Фактически все женщины "с панели" знакомы защитникам правопорядка и негосударственным организациям. Сложнее контролируема и потенциально опасна - виртуальная среда, в которой задействован широкий круг людей.
В целом местный "рынок телами" в интернете можно описать не только как гетеросексуальный, но и как патриархальный.
В большинстве случаев женщины предлагают себя мужчинам. Людям своего пола интимные услуги за плату предлагают относительно редко.
Чтобы найти мужчин, которые за деньги предлагают развлечь дам, нужно сильно поднапрячься.
Считается, что те, кто пробуют поработать в этой области - новички и предложение чаще выглядят трагикомично, а не эротично.
Ценовая амплитуда женских услуг также широка, как возраст и размер груди. Большинство сайтов показывает одни и те же женские профили.
Открывая одну из ссылок, сразу же предлагается создать анкету. У некоторых женщин лицо спрятано, другие сфотографированы свободно, не прячась.
Посреди страстных фотографий тела - селфи, в которых прочитывается особенность каждого лица. Филеры в губах, силикон в груди. Стройные красотки предлагают себя за 200 и 200 евро в час. За ночь 800, 900 и 1000 евро.
Часто рекламируемая 39-летняя женщина с тёмными волосами и пышными формами просит только 50 евро в час, но предлагает только стриптиз, массаж и классический секс.
Иногда на домашних страницах показываются такие ужасы, которые можно видеть только в ночных кошмарах.
Запрос неординарных форм и душевных состояний однако есть. Существуют сайты с "дешёвыми" предложениями - женщины, с отчаянно выложенной на всю картинку грудью просят 20 евро в час.
Когда в силу вступит новое регулирование, скорее всего, больше чем половина из этих объявлений станут незаконными, так как размещённые там личности моложе 25 лет. На данный момент, чтобы выполнять обещанные интимные услуги хватает совершеннолетия.
Между тем, в будущем предложения проституции нельзя будет использовать тем, кто моложе 25 лет.
Пока законопроект плутает по государственным бюрократическим лабиринтам, приходится иметь дело с критикующимися, устаревшими более чем на 10 лет, правилами Кабинета министров.
Понятно, что круг людей, к кому относится законодательство, связанное с проституцией, - небольшой. Однако сколько на самом деле людей зарабатывают таким способом - неизвестно, так как этот учёт не проводился и даже больше того - запрещён.
Выводы можно получить, только используя данные личностей, которые обращались за помощью к негосударственным организациями или были связаны с уголовными преступлениями.
Например, общество Dia+Logs оценивает, что на улицах Риги и пригородных дорогах периодически, в общей сложности, работает 80 женщин - в основном зависимых от психотропных веществ.
В других городах Латвии услуги проституции распространены меньше, чем в Риге. В 2018 году в стране констатировали 65 нарушений Правил ограничения проституции, а в 2017 году - 52.
"Обществу Dia+Logs известны 80 женщин, которые работают на улице, но спектр предлагаемых услуг, который проходит в квартирах, изрядно больше", - поясняет представитель полиции, который согласился на разговор с TVNET, если в публикации не будет фигурировать его имя.
Отдел по борьбе с сутенерством и торговлей людьми отмечает: как мужчины, так и женщины! Если женская проституция как на ладони, то мужская проституция - сумеречная зона.
Этого незаметно, но это не означает, что этого нет.
"Мужчины являются активными участниками торговли", завил представитель Управления по борьбе с организованной преступностью.
Мужское тело как из рекламы фитнес-клуба геям обещает стриптиз, доминантность, эскорт и парный массаж за 100 евро в час.
Забавный "потерявшийся в жизни" хипстер за 35 евро готов "выполнить всё", но это касается только женщин.
20-летний парень с пронзительным взглядом, одевается в стиле 30-х и позиционирует себя как интеллигента, о чём временами свидетельствует мягкая фетровая шляпа. Его услуги стоят 50 евро в час.
27-летний, бисексуальный Марио предлагает только "классику" и практически "бесплатно" - только за 10 евро.
Не удивляйтесь, если молодой парень, у которого тестостерон бьёт ключом, готов отдать себя за гамбургер или за порцию картошки фри.
Одно объявление неприятно шокирующее. На фоне фотографии цветные, запятнанные обои, парень сидит напротив коричневой советской секции и за 20 евро предлагает секс вчетвером - с его мамой и сестрой.
Следует предложение, которое человеку со "средней сексуальной фантазией" без неприязни до конца прочитать будет трудно. Зато другой тридцатилетний ищет только серьёзных и ухоженных дам. "Больше, чем массаж" стоит 100 евро.
Женатый мужчина в объявлении указал возрастной предел дам - 45 лет. Его цена 150 евро.
В некоторых объявлениях говорится, что детали оговариваются в переписке.
Одна ночь и новенький iPhone в руках!
Новый закон предусматривает, что к ответственности смогут привлечь обе стороны, и это большой шаг в сторону прогресса.
На данный момент штраф за нарушения правил угрожает только получателю, обычно женщине. Из информации от полиции известно, что денежный штраф в размере от 350-700 евро, применяется, например, за секс в неразрешённом месте, таком как машина клиента, припаркованная в публичном месте.
Сексуальные услуги разрешены только в жилом помещении, которое является собственностью человека, или в том случае, если заключён договор об аренде.
Дело в том, что услуги проституции в предоставляют машине из-за соображений личной безопасности. Тех, кто работает на панели, мужчины не зовут домой и к ним тоже не идут, потому как просто боятся. И обоснованно.
Если минет стоит 20 евро, можем посчитать, сколько раз нужно обслужить клиента, чтобы покрыть наименьший штраф в 350 евро.
Как это обеспечит отказ от проституции и выбор другого жизненного пути - непонятно. Так что в будущем ответственность разделят.
Однако негосударственные организации в качестве позитивного примера называют Скандинавскую модель, которая предусматривает ответственность того, кто пользуется услугами.
Стражи Управления по борьбе с организованной преступностью считают, что освобождения от ответственности поставщика услуги и штрафование клиентов, за что выступают негосударственные организации, не истребит проституцию, потому выступают за равную ответственность обеих сторон, как запланировано в новом законе.
Механизм штрафования клиента оказался эффективен в странах Скандинавии, где большая проблема улиц и проституции для иммигрантов, но если речь идёт о местных жителях, модель не работает, пояснил представитель полиции.
Кроме того, проституция как явление - разнообразно. Её символ уже давно не деградировавшие, истощённые, без зубов, с букетом смертельных заболеваний, несущие несчастное существование на панели. Это всего-лишь крайность.
С другой стороны - здоровая, аппетитная, дорого одетая женщина, чьё время в определённые часы стоит 1000 евро.
"Это широкий феномен, в котором есть всё, начиная с уличной проституции и заканчивая проституцией высшего круга. Каждой категории клиентов соответствует свой круг услуг", сказал представитель полиции, который долгие годы работает в отделе по борьбе с сутенёрством и торговлей людьми.
Можем только представить, что думает 19-летняя школьница из Земгальского посёлка, открывая в интернете страничку, где нужно заполнить анкету и разместить фотографии - бесконечно легко и заманчиво.
И там видны ухоженные, самоуверенные девочки, которые зарабатывают тысячи в определённые часы. Не так как мама - забегавшаяся, уставшая, с отросшими и неокрашенными волосами, грубыми руками - только несколько сотен, работая продавщицей в посёлке.
"Эй, ночь без сна и я завтра в школе с новеньким iPhone", так думала девочка... и застряла в ловушке.
Сладкий папик
Против магических "25" выступает общество Dia+Logs, обосновывая это тем, что молодые девочки "уйдут в подполье" и это худшее, что может произойти.
У Государственной полиции на эту проблему другой взгляд: называя возрастной ценз, государство демонстрирует позицию против занятий проституцией, и она, однозначно негативная.
Человек до 25 лет ещё не способен нести ответственное, взвешенное решение. К тому же исследования показывают: мозг развивается до 25 лет.
Это означает, что начиная с возрастного ограничения, законодатель свидетельствует, что проституция не та область, в которой государство хотело бы видеть молодых.
"Молодые девушки обращаются в полицию с просьбой помочь в тех случаях, когда в ранней юности совершили ошибки, основательно подорвавшие их будущее.
Например, женщина хочет выйти замуж, но родителям жениха кто-то прислал её интимные фотографии или видео. Женщина рыдает: "Я была молода, не понимала что делаю, оступилась. Штрафуйте того, кто прислал фотографию.
Если женщину не принуждали и она добровольно позировала, полиция в таком случае помочь не может".
"Мы не боремся с людьми, ввязанными в проституцию, но направлены против проституции как явления, чтобы сократить привлечение к этому занятию и ограничить поток новых работников. А также защитить тех, кто был в этом задействован от торговцев людьми и сутенёров", отмечает отдел по борьбе с торговлей людьми и сутенёрством.
Борьба полиции и её партнёров против сутенёрства дала свои результаты - число случаев сошло на минимум, так же как эксплуатация несовершеннолетних.
"Если когда-то посредники в "специальных" барах предлагали "замечательный отдых с девочками", то сейчас такой практики нет.
Однако то, что процветающий сотни лет бизнес по торговле людьми и проституции сдался легко и без боя - не совсем так. Проституция изменилась, следуя эпохе, и приспособилась к другим услугам. Например, в Северных странах распространены так называемые предложения sugar daddy.
Девочкам предлагают познакомиться с состоятельными мужчинами и провести весело время. У мальчиков также есть возможность познакомиться с богатыми дамами.
Сутенёры скрываются за лозунгом: нет ничего невозможного. Продолжайте знакомство только, если хотите!
В странах Скандинавии, где удалось проституцию свести к минимуму, работают гостевые дома с специфическими услугами. Свою "нишу" ищут доморощенные сутенёры, позиционируя себя как того, кто помогает.
"Значение проституции в наши дни расширилось, выйдя из традиционных рамок общества", поясняет представитель полиции.
"Если мужчина купил эксклюзивную квартиру и отдал женщине, которой в добавок предоставил автомобиль, - разве такую модель отношений можно назвать проституцией?".
Оригинал статьи был опубликован в 2019 году.
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