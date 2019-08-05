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Пятничные развлечения превратились в битву за жизнь в водах Балтийского моря
Море. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET
Jānis Vingris rus.tvnet.lv
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Пятничные развлечения превратились в битву за жизнь в водах Балтийского моря
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"Это будет история о двух нормальных парнях, у которых яйца больше мозгов", - так начинает свой рассказ Янис. Некоторое время назад он со своим другом Арвилом отправился в небольшое путешествие на каяках, которое закончилось борьбой за выживание. 

Они плыли от острова Любви на Даугаве в место, где Лиелупе впадает в море. Впереди что-то дернулось! Недалеко они увидели бобра, а потом еще одного - лодка вызвала интерес у целой колонии бобров. Один подплыл к лодке Арвила и хвостом ударил по стенке каяка. Ребятам стало не по себе. Янис вспомнил, как несколько лет назад в Даугавпилсе бобер напал на человека и оставил его с 15 швами на ноге.

На часах было девять вечера. Мимо проплыла яхта с отдыхающими.

- А до Лиепаи еще далеко? - в шутку спросил у них Янис.

Те в ответ посмеялись, показали в сторону Лиелупе и крикнули: - Еще далеко.

- Тогда встретимся на концерте Prāta Vētra!

Если бы кто-нибудь сказал Янису, что через несколько часов он будет бороться за выживание с волнами Балтийского моря - он вряд ли поверил бы.

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