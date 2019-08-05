"Это будет история о двух нормальных парнях, у которых яйца больше мозгов", - так начинает свой рассказ Янис. Некоторое время назад он со своим другом Арвилом отправился в небольшое путешествие на каяках, которое закончилось борьбой за выживание.
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Пятничные развлечения превратились в битву за жизнь в водах Балтийского моря
Пятничные развлечения превратились в битву за жизнь в водах Балтийского моря
Они плыли от острова Любви на Даугаве в место, где Лиелупе впадает в море. Впереди что-то дернулось! Недалеко они увидели бобра, а потом еще одного - лодка вызвала интерес у целой колонии бобров. Один подплыл к лодке Арвила и хвостом ударил по стенке каяка. Ребятам стало не по себе. Янис вспомнил, как несколько лет назад в Даугавпилсе бобер напал на человека и оставил его с 15 швами на ноге.
На часах было девять вечера. Мимо проплыла яхта с отдыхающими.
- А до Лиепаи еще далеко? - в шутку спросил у них Янис.
Те в ответ посмеялись, показали в сторону Лиелупе и крикнули: - Еще далеко.
- Тогда встретимся на концерте Prāta Vētra!
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