Пятничные развлечения превратились в битву за жизнь в водах Балтийского моря

Они плыли от острова Любви на Даугаве в место, где Лиелупе впадает в море. Впереди что-то дернулось! Недалеко они увидели бобра, а потом еще одного - лодка вызвала интерес у целой колонии бобров. Один подплыл к лодке Арвила и хвостом ударил по стенке каяка. Ребятам стало не по себе. Янис вспомнил, как несколько лет назад в Даугавпилсе бобер напал на человека и оставил его с 15 швами на ноге.

На часах было девять вечера. Мимо проплыла яхта с отдыхающими.

- А до Лиепаи еще далеко? - в шутку спросил у них Янис.

Те в ответ посмеялись, показали в сторону Лиелупе и крикнули: - Еще далеко.

- Тогда встретимся на концерте Prāta Vētra!