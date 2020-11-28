22 января 2002 года полиция решила осмотреть старый деревянный дом на Коплиских линиях, Таллинн. Поступила информация, что там скрывается разыскиваемый 23-летний Алексей Никифоров. Спустя несколько мгновений взорвалась граната, а череда последующих событий вывела следователей на более серьезные преступления, рассказывает Limon.ee.

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В марте 2001 года 22-летний Алексей Никифоров (1978 года рождения) нелегально въехал в Эстонию из Псковской области. Он уже отсидел срок в российской тюрьме за кражи. Также, по его словам, он восемь месяцев участвовал в чеченской войне. Бывшая возлюбленная, давшая позже показания против него, охарактеризовала Никифорова как военного фанатика, для которого оружие было важнее всего на свете.