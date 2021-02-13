Тунгусский метеорит может быть одним из крупнейших внеземных объектов, касавшихся нашей планеты. Однако ученые вернулись из экспедиции в отдаленный лес без ясного решения загадки. Самой вероятной считается версия, что в атмосфере взорвался фрагмент астероида или метеорита, так и не достигнув поверхности Земли и не оставив кратера. Взрыв мог произойти на высоте от трех до шести километров, и этого было достаточно, чтобы повалить деревья на площади в 2000 квадратных километров в сибирской тайге.