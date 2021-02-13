30 июня 1908 года в лесах Сибири у реки Подкаменная Тунгуска произошел взрыв. Местные жители рассказывали об огненной вспышке, лопнувших оконных стеклах и обгоревших скелетах северных оленей, найденных неподалеку от эпицентра событий.
Только в последние годы исследование тунгусской загадки пережило рывок - несколько подсказок предоставил Челябинский метеорит, а также исследованные возможности изменить орбиту астероидов, чтобы предотвратить возможную катастрофу в будущем.
Тунгусский метеорит может быть одним из крупнейших внеземных объектов, касавшихся нашей планеты. Однако ученые вернулись из экспедиции в отдаленный лес без ясного решения загадки. Самой вероятной считается версия, что в атмосфере взорвался фрагмент астероида или метеорита, так и не достигнув поверхности Земли и не оставив кратера. Взрыв мог произойти на высоте от трех до шести километров, и этого было достаточно, чтобы повалить деревья на площади в 2000 квадратных километров в сибирской тайге.