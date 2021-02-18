Все чаще в соцсетях приходится слышать о современных умных продуктах питания, что существует чудо-средство для снижения веса. Вовлеченные в распространение таких продуктов инфлюенсеры в один голос утверждают, что в этих порошках есть все питательные вещества, необходимые для одного приема пищи. Надо лишь смешать сухую смесь с молоком или водой - и завтрак или обед готов!

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Насколько действительно ценны эти продукты, что в их составе и какие есть более дешевые и полезные альтернативы, рассказывает технолог продуктов питания Каспар Мачульскис и комментирует диетолог Эва Катая.

"В наши дни с помощью соцсетей у многих есть возможность рассказать и продать практически все что угодно, в том числе и продукты питания. Здесь можно упомянуть как скандального местного производителя воды с магическими свойствами, так и широко применяемые "чудо-порошки", рассказывает технолог пищевого производства, добавляя, что уже несколько лет слышно о различных кампаниях сетевого маркетинга (MLM), продукты которых в соцсетях рекламируют по большей части представительницы прекрасной половины человечества.

"Часто упоминается потенциальное сотрудничество - возможность стать представителем компании, самому распространять продукцию и привлекать новых партнеров, при этом такое мероприятие называют личным бизнесом".