​Согласно прогнозам нового исследования, опубликованного в июле в журнале The Lancet , дальнейший рост "в течение нынешнего столетия больше не является наиболее вероятной траекторией изменения численности мирового населения". Наоборот, мировое население, достигнув пика численности в 2064 году на уровне 9,7 млрд человек, начнет сокращаться - до 8,8 млрд к 2100 году.

Будущие траектории изменения численности населения по совершенно понятным причинам очень чувствительны к будущему уровню рождаемости. Мы можем быть вполне уверены в том, что в будущем намного более значительная доля мирового населения будет жить в городах и в странах, которые сегодня бедны. И значительно большей будет доля мирового населения, считающейся старой по возрасту, хотя и не обязательно эти люди будут старыми функционально или ментально. Доля населения трудоспособного возраста, который традиционно определяется как 15-64 года, резко сократится, и определение "трудоспособного возраста", вероятно, придется пересмотреть.