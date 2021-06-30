Фоторассказ ⟩ Жесть, кровь и брутальность в UFC. Всё это девушки-бойцы ММА

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) был основан в 1993 году. За время своего существования промоушен стал ведущей организацией боёв смешанных единоборств (ММА), под эгидой которой выступает большинство бойцов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах. С 2012 года в UFC выступают женщины.

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Женский ли это вид спорта? Сколько людей, столько и мнений. Одно можно сказать наверняка - девушки уже прочно вошли в мир смешанных единоборств. Остальное - дело вкуса.