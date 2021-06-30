Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) был основан в 1993 году. За время своего существования промоушен стал ведущей организацией боёв смешанных единоборств (ММА), под эгидой которой выступает большинство бойцов, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтингах. С 2012 года в UFC выступают женщины.

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Женский ли это вид спорта? Сколько людей, столько и мнений. Одно можно сказать наверняка - девушки уже прочно вошли в мир смешанных единоборств. Остальное - дело вкуса.

Можно смотреть, а можно целенаправленно избегать женские бои, если это постоянно вызывает чувство тревоги и переживания за прекрасный пол. Есть те, кому и женский теннис кажется скучным и неинтересным, хотя с этим утверждением легко поспорить. Бои девушек в ММА иногда гораздо эмоциональнее мужских.