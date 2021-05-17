Маэстро Хелмут Балдерис - лучший хоккеист Латвии всех времён, который набрал 142 очка в 22 матчах

TVNET начинает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о хоккейной легенде Хелмуте Балдерисе, который в сезоне-1992/93 в 22 матчах чемпионата Латвии забросил 76 шайб и сделал 66 результативных передач.

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Вскоре после восстановления независимости Латвии был возобновлён и чемпионат Латвии по хоккею. В 1992 году чемпионом страны стал клуб "Сага" из Кекавы, а через год титул лучшей команды Латвии завоевала рижская "Пардаугава".