Твое имя в широком масштабе ассоциируется с уличным искусством. Твоя личность остается в тайне. Твои работы говорят сами за себя - для кого-то это только цветные гребни, кто-то видит в них идею и повод для раздумий. И твои работы есть на стенах и в мире.
Людям нравится все романтизировать. В 60-70-е годы в Голливуде романтизировали сигареты, наркотики и алкоголь. Может ли быть, что в романтизации депрессии в наши дни виновно массовое погружение подростков в нее? Сейчас в поп-культуре романтизируют депрессию, drug use, sad mood.