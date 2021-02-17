Твое имя в широком масштабе ассоциируется с уличным искусством. Твоя личность остается в тайне. Твои работы говорят сами за себя - для кого-то это только цветные гребни, кто-то видит в них идею и повод для раздумий. И твои работы есть на стенах и в мире.