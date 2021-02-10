90-е годы запомнились переменами в разных сферах жизни. Конечно, они не могли не произойти и на телевидении. Телевидение тогда стало свободным. Оно поглотило зрителя и стало для него не просто рупором, но и символом тех лет. Тогда с экрана неслось огромное количество передач, которые после стали культовыми: "Взгляд", "До и после полуночи", "Тема", "Куклы", "Час Пик", "МузОбоз" и другие.

Для абонентов

В Латвии в это время тоже зарождалось коммерческое телевидение. RUS TVNET поговорил с одним из тех, кто стоял у истоков одного из самых популярных в те годы русскоязычных телеканалов Латвии - Алексом Добровольским, автором программы "Без комментариев" и многих других.

90-е годы - это было время для небольших телевизионных компаний, которые пользовались упущениями в законодательстве и бесплатно показывали пиратские голливудские фильмы.

В 1992 году в Латвии вещало несколько подобных ТВ-каналов. Одним из них был KS Video под управлением Дмитрия Почерпайло, который ссылался на коммерческую тайну и не предоставлял информацию о лицензиях на голливудские картины.

Второй телеканал - IGE TV, которым руководил Василий Гильтайчук, - предоставил Совету по телевидению и радиовещанию документы, в которых было указано, что они имеют право показывать телефильмы, произведенные в Южной Америке. Помните эту невероятную популярность "мыльных опер"?

Остальные каналы ссылались на то, что приобрели лицензии у крупных московских компаний, во что тогда верилось с трудом, ведь в России на тот момент с авторским правом "не дружили".