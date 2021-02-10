Грянувший кризис больно ударил по латвийской экономике. Множество людей остались за бортом рынка труда, и ситуация сейчас такова, что даже на самые низкооплачиваемые и непрестижные вакансии стоит очередь соискателей.

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Однако есть отрасли, где охотно ждут работников и готовы им платить четырехзначные зарплаты: в том числе принимают людей и после 40 лет, а также молодежь с небольшим опытом. RUS TVNET рассказывает о том, какие возможности для переквалификации предлагаются в Латвии. 

Учиться, учиться и еще раз учиться

Подкосив торговлю, туризм и общепит, кризис оставил без работы тысячи латвийцев. По данным на конец января, только официальных безработных зарегистрировано 72 443. Многие находятся в подвешенном состоянии "вынужденного простоя", еле сводя концы с концами. И, как водится, наиболее уязвимы – это люди за 40-50 лет, женщины и неопытная молодежь, у которых и в лучшие-то времена была проблема с трудоустройством. Однако не стоит отчаиваться – сейчас самое время подумать о переквалификации.