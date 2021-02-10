Грянувший кризис больно ударил по латвийской экономике. Множество людей остались за бортом рынка труда, и ситуация сейчас такова, что даже на самые низкооплачиваемые и непрестижные вакансии стоит очередь соискателей.
Однако есть отрасли, где охотно ждут работников и готовы им платить четырехзначные зарплаты: в том числе принимают людей и после 40 лет, а также молодежь с небольшим опытом. RUS TVNET рассказывает о том, какие возможности для переквалификации предлагаются в Латвии.
Учиться, учиться и еще раз учиться