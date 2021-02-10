24 ноября прошлого года работу начал онлайн-журнал TVNET Grupa под названием Klik. Сегодня, 10 февраля, у Klik появилась версия на русском языке. Здесь абсолютно без коммерческой рекламы можно читать, слушать и смотреть материалы, специально созданные нашей командой профессионалов - развернутые аналитические обзоры, интервью, рецензии, а также качественные образовательные и развлекательные статьи.

Спрос на новости в обществе не изменился, он только вырос, а вместе с ним возрос и спрос на качественную и детализированную журналистику, которая помогает ориентироваться в информационном потоке и принимать обоснованные решения в решающие моменты, а также способствует пониманию сложных социально-политических и экономических процессов в Латвии и мире.

Уже на протяжении 20 лет TVNET Grupa предлагает актуальное и важное содержание, накапливая опыт в журналистике и укрепляя репутацию заслуживающего доверие бренда. Сегодня мы - коллектив из 80 профессионалов в сфере медиа, который ежедневно обеспечивает читателей новостями и предоставляет углубленный анализ происходящих в Латвии и мире процессов. Наша задача - образованное и информированное общество, поэтому мы призываем вас принять активное участие в создании и развитии качественного контента, укрепляя информационное пространство Латвии достоверным содержанием в заслуживающем доверие СМИ: Klik - и мир открывается!

"Мы не ищем простых ответов на сложные вопросы, мы не избегаем острых дискуссий, мы смело идем навстречу вызовам с заслуживающими доверие источниками информации и компетентными лидерами мнений в онлайн-журнале Klik. Это наша гарантия читателям - ясная мысль, открытый разговор и заслуживающие доверия новости были и остаются фундаментом качественной журналистики. Для нас это клики нейронов мозга каждого, кого сегодня заботит информированное, образованное и воодушевленное общество в Латвии. Это причина, по которой мы дали журналу название Klik". Том Островскис

Главный редактор TVNET Grupa 3

Журналистика и публицистика требуют конкретных навыков и способностей - это многодневные исследования, бесчисленные часы, проведенные на съемках выездного репортажа или для изучения фактов перед интервью. Это многолетний активно приобретенный опыт журналистов и компетентность редакторов, которые позволяют увидеть, исследовать и раскрыть причинно-следственную цепочку закономерностей, чтобы проинформировать общество. Качественная журналистика - оплачиваемая работа профессионалов, но бизнес-модель получения доходов от рекламы в СМИ уже не может полностью обеспечить ее, поскольку местные рекламодатели имеют возможность покупать рекламные площади в зарубежных социальных сетях и на поисковых платформах.

Подобно тому, как ваш любимый журнал или телепрограмма, которые вы абонируете или покупаете, много вкладывают в создание контента, для нас - это онлайн-журнал Klik, на который мы предлагаем подписаться - это созданная профессионалами СМИ качественная журналистика, публицистика, аналитический взгляд на происходящее, мнения, интервью, рецензии, образовательные и развлекательные материалы, а также публикации заслуживающих внимание зарубежных СМИ и авторов. Кроме того, все это совершенно без коммерческой рекламы!

Мы не боимся говорить на социально наболевшие темы и громко выражать свое мнение, которое многим может показаться неудобным, потому что убеждены, что только так можно построить лучшее общество - призывая к дискуссии о важном всех, кому небезразлично будущее Латвии.

В последнее время TVNET Grupa удачно развивала аудиовизуальное содержание, предлагая уже полюбившиеся зрителям передачи "Зона комфорта", "Мир в кармане" и "В недельном фокусе", а

вскоре RUS TVNET представит новую дискуссионную передачу "Кто вам платит?". 3

В динамичное время журналистика не заканчивается на пороге дома. За эти годы TVNET побывал во время важнейших событий в самых горячих точках мира - глазами наших журналистов мы показывали читателям вооруженный конфликт в Сирии и Ираке, в Нагорном Карабахе, фиксировали реальность войны в Украине и затянувшиеся напряженные отношения между Палестиной и Израилем.

Все это и в дальнейшем можно будет прочитать на RUS TVNET. Однако в своем онлайн-журнале Klik мы предложим посмотреть еще дальше и глубже - анализируя и объясняя процессы в Латвии и мире, ища закономерности, выслушивая различные мнения и опрашивая самых разных людей. Мы также позволим вам отвлечься от серьезных тем, предлагая яркий букет из моды, истории, культуры питания и закулисья жизни знаменитостей, дополнив все это практическими советами и яркими фоторассказами.

Мы подготовили для вас особую серию публикаций о 90-х в Латвии под названием "Как это было". Ее герои - популярные и узнаваемые лица того времени. 3

Это своеобразная попытка воссоздать, как жители нашей страны ощущали себя в период перестройки. Изменения пришли во все сферы жизни: телевидение, кинематограф, торговля, политика, медицина и так далее. Как мы на это смотрим сейчас? Какой опыт извлекли? Что безвозвратно изменилось с тех пор? Здесь мы ищем ответы на эти вопросы.