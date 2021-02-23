Самые жестокие латвийские маньяки: почему они убивали?

Раньше крупнейшим серийным убийцей-маньяком в истории Латвии считался Станислав Рогалев, который насиловал и убивал в 80-е годы XX века, но спустя 40 лет его обошел едва перешагнувший 20-летний рубеж молодой человек из гробиньской многодетной семьи по имени Каспар Петров.

В 1978 году в Гробине в семье медиков, в которой всего росло десять детей, родился Каспар Петров - крупнейший серийный убийца, прозванный "рижским Раскольниковым". С 2000 по 2003 год он убил в Риге, возможно, несколько десятков пенсионеров. Делал он это так: выслеживал пожилых женщин, а позже звонил в двери, говоря, что пришел проверить показания газового счетчика. Добыча Петрова составляла от 20 до 400 латов. Суд рассмотрел 12 убийств, подтвержденных доказательствами, но сам он рассказывал о более чем 40 убийствах.