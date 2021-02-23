Новое тысячелетие принесло Латвии не только интеграцию в общеевропейскую семью, но и безжалостные и бессмысленные убийства, которые шокировали общество. Рассказываем о крупнейших серийных убийцах в истории государства.
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Самые жестокие латвийские маньяки: почему они убивали?
Самые жестокие латвийские маньяки: почему они убивали?
Раньше крупнейшим серийным убийцей-маньяком в истории Латвии считался Станислав Рогалев, который насиловал и убивал в 80-е годы XX века, но спустя 40 лет его обошел едва перешагнувший 20-летний рубеж молодой человек из гробиньской многодетной семьи по имени Каспар Петров.