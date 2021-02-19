"Женщина-пилот - это классно, здорово и современно". Марина Фадеичева уже 10 лет работает в гражданской авиации. В настоящее время она является командиром воздушного судна в компании airBaltic. Она управляет самолетом А220, умеет принимать быстрые решения и знает, как справляться со сложными ситуациями во время полета.

Для абонентов

В airBaltic я работаю с 2013 года. Была достаточно стандартная схема набора пилотов. Она состоит из нескольких этапов. Первый этап - это психологический общий тест на психотип, чтобы понять, подходишь ты на пилота или нет, кто ты по жизни - лидер или командный игрок, и т. д. Дальше идет более расширенный вариант теста на IQ, где проверяются знания математики, физики, скорость мышления, логика и т. д. Потом различные интервью. Все эти этапы идут друг за другом.