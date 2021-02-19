"Женщина-пилот - это классно, здорово и современно". Марина Фадеичева уже 10 лет работает в гражданской авиации. В настоящее время она является командиром воздушного судна в компании airBaltic. Она управляет самолетом А220, умеет принимать быстрые решения и знает, как справляться со сложными ситуациями во время полета.

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В airBaltic я работаю с 2013 года. Была достаточно стандартная схема набора пилотов. Она состоит из нескольких этапов. Первый этап - это психологический общий тест на психотип, чтобы понять, подходишь ты на пилота или нет, кто ты по жизни - лидер или командный игрок, и т. д. Дальше идет более расширенный вариант теста на IQ, где проверяются знания математики, физики, скорость мышления, логика и т. д. Потом различные интервью. Все эти этапы идут друг за другом.

Логичность, рациональность - это то, чего в первую очередь ожидают от пилота. Он не должен быть халатной, творческой натурой. Важна дисциплина, ответственность, чтобы человек умел принимать обдуманные решения. Ты должен быть как игроком в команде, так и лидером. Здесь должна быть золотая середина. Если ты будешь все брать на себя и не советоваться ни с кем, ты не сможешь работать в экипаже, и наоборот - если ты очень зависим от мнения окружающих и не можешь сказать свое слово, то не станешь никогда капитаном.