​Новые владельцы легендарной парфюмерно-косметической фабрики Dzintars, которая теперь носит имя H.A. Brieger, твердо намерены не только возродить былую славу бренда в странах Балтии и на постсоветском пространстве, но и покорить Европу и мир.

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Но удастся ли воплотить амбициозные планы? Ведь рынок очень насыщен и удержаться на плаву непросто. Об этом RUS TVNET поговорил с акционером компании Анастасией Удаловой и отраслевыми экспертами из Латвии и зарубежных стран.

"Наша цель - покорить более молодую аудиторию, разрушив представление о том, что Dzintars - это что-то очень старое, связанное с советскими временами и нашими родителями или даже бабушками и дедушками. Нет, Dzintars - это качественная натуральная косметика по доступной цене, произведенная в Латвии из доступного здесь сырья", - говорит совладелица новоиспеченной компании H.A. Brieger Анастасия Удалова (33% долей).

Латвийские участники рынка оценивают потенциал восставшего из пепла Dzintars с осторожным оптимизмом, некоторые - и вовсе настроены скептично. Так источник RUS TVNET отмечает, что после ухода Dzintars, на рынке началась борьба за освободившееся место и объемы. И основные конкуренты уже все поделили, а торговые сети умело и профессионально нашли альтернативу. Кроме того, весомую роль на рынке Латвии играла собственная сеть фирменных магазинов Dzintars. Акционеры же говорят, что восстанавливать ее не входит в их планы…

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