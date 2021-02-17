"Пациенты уходят очень тяжело. В критическом состоянии они дышат стопроцентным кислородом. Но все равно они жалуются на нехватку дыхания, что им не хватает кислорода... Однако больше мы дать не можем. Больше стопроцентного кислорода у нас ничего нет", - тяжело выдыхая и с неким отчаянием в глазах говорит Рихард Старинскис.

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Он - резидент Даугавпилсской региональной больницы в анестезиологии и травматологии. Во время пандемии Covid-19 резидент заботится о пациентах и в больничном центре легочных заболеваний и туберкулеза.

Медики на грани выгорания

К шести часам утра Рихард провел на работе уже фактически сутки. Через четырнадцать минут начнется уже второе его круглосуточное дежурство. Ему нужно дождаться коллегу, который сменит его в 16 часов. До этого Рихард отправится на обход пациентов, не раз наденет и снимет полный защитный костюм, примет участие в собрании и ответит на большое количество звонков.

Под глазами Рихарда заметны темные круги от усталости. И понятно почему: ночь была нелегкой. С утра пять пациентов в довольно тяжелом состоянии. Один пациент ночью умер.