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"То, что я ношу военную форму, не значит, что я не могу надеть платье". Минометчица Рута о женщинах в армии

4 мин для прочтения
ФОТО: Фото из личного архива

Руте Иеве Штибеле 24 года, она - командир минометного расчета Национальных вооруженных сил Латвии. Рута уже пять лет служит в армии и своим примером мотивирует других не бояться идти к своей цели.

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Вначале были шутки от друзей, конечно: "Ты же девушка, какая армия?". Но это только сначала. Потом окружающие, друзья, родители, коллеги - все меня поддерживали. Когда люди видят, что ты идешь вперед, тебе это нравится, они начинают воспринимать тебя всерьез. 

Я сама еще молодая, мне 24 года. У меня пока нет ни мужа, ни детей, но, я думаю, такую работу можно совмещать с семьей. Мы не всегда здесь. Многие думают, что мы постоянно в лесу. Это не так. У нас обычный рабочий день. Когда у нас нет учений или каких-то внутренних занятий, в которых задействованы полигон и лес, наш обычный рабочий день начинается в 8:45 и заканчивается в 17:00.

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