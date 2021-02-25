Руте Иеве Штибеле 24 года, она - командир минометного расчета Национальных вооруженных сил Латвии. Рута уже пять лет служит в армии и своим примером мотивирует других не бояться идти к своей цели.
"То, что я ношу военную форму, не значит, что я не могу надеть платье". Минометчица Рута о женщинах в армии
Вначале были шутки от друзей, конечно: "Ты же девушка, какая армия?". Но это только сначала. Потом окружающие, друзья, родители, коллеги - все меня поддерживали. Когда люди видят, что ты идешь вперед, тебе это нравится, они начинают воспринимать тебя всерьез.