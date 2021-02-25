"То, что я ношу военную форму, не значит, что я не могу надеть платье". Минометчица Рута о женщинах в армии

Вначале были шутки от друзей, конечно: "Ты же девушка, какая армия?". Но это только сначала. Потом окружающие, друзья, родители, коллеги - все меня поддерживали. Когда люди видят, что ты идешь вперед, тебе это нравится, они начинают воспринимать тебя всерьез.

Я сама еще молодая, мне 24 года. У меня пока нет ни мужа, ни детей, но, я думаю, такую работу можно совмещать с семьей. Мы не всегда здесь. Многие думают, что мы постоянно в лесу. Это не так. У нас обычный рабочий день. Когда у нас нет учений или каких-то внутренних занятий, в которых задействованы полигон и лес, наш обычный рабочий день начинается в 8:45 и заканчивается в 17:00.