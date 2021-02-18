По России прокатилась самая большая волна протестов за последние годы, которая вселяет надежду на то, что народное давление сохранится и усилится, постепенно разрушая автократический режим, как это происходит в соседней Беларуси. Но мы не должны допустить, чтобы сходство двух стран - которое включает в себя историю и язык, религию и репрессии - заслонило собой глубокие различия.

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Протесты в Беларуси вспыхнули в августе 2020 года после того, как президент Александр Лукашенко - европейский лидер, дольше всех находящийся на своем посту - сфальсифицировал очередные выборы, якобы одержав победу над своим оппонентом Светланой Тихановской. В России, искрой послужил арест лидера оппозиции Алексея Навального по возвращении домой, после его восстановления от отравления по приказу Кремля. Протесты усилились после того, как Навального в спешном порядке приговорили к почти трем годам колонии.