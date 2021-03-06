Более 50 лет назад в самом центре Риги - под Центральным железнодорожным вокзалом - находился построенный в советское время бункер на случай ядерной войны. Он создавался как секретная постройка и какое-то время оставался и после восстановления независимости Латвии, но сейчас привлек более пристальное внимание, так как попался на пути строительных работ Rail Baltica.
Секретный бункер в самом сердце Риги: "Объект № 100", который уничтожит Rail Baltica
Строительство бункера проходило в период с 1955 по 1958 год - во время, когда между двумя мировыми державами - Советским Союзом и США - шла холодная война. Тайный объект строили для нужд железной дороги, чтобы в случае химической или ядерной атаки обеспечить приют и безопасные рабочие места для диспетчеров и руководства железной дороги.