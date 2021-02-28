"Как говорят в народе - о покойнике или хорошо, или ничего, - на просьбу вспомнить время расцвета "Вэфовца" с юмором отвечает Раймонд Закитис, который проработал на легендарном комбинате питания десять лет. - С 1975 по 1985 год я прошел путь от 15-летнего ученика кондитера до начальника отдела кадров. Когда в девяностые годы стали демонтировать забор вокруг территории ВЭФ, я пошел туда погулять по старым тропинкам. Сердце сжалось, когда увидел, что сносят не только старый корпус комбината, но и новый "Вэфовец" со всеми современными устройствами, в которые в свое время были вложены миллиарды".

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"Кто-то все это богатство просто сдал на металлолом, - грустно резюмирует Раймонд. - ВЭФ в свое время производил довольно много продукции для нужд армии. Очень возможно, что и на комбинате общепита были технологии, которые нельзя было оставить стоящими на поле боя без забора вокруг. И поэтому и этот новый, красивый, глянцевый второй комбинат "Вэфчика", в запуске которого летом 1984 года в качестве начальника отдела кадров принимал участие и я, сровняли с землей. В девяностые, с началом смутных времен, все цеха были приватизированы и большой ВЭФ распался на маленькие предприятия".

Как из средней столовки сделать дворец?

"Честно говоря, это был такой основательный, большой, красивый мыльный пузырь. Ведь ВЭФ в свое время был исполнителем заказов Министерства обороны, крупнейшим предприятием в Латвии. Когда система канула в Лету - как в селах, так и в городах для людей в магазинах не было ничего, - мы на "Вэфчике" построили коптильню, и работники могли получить теплую свежекопченую курочку. Нам поставляли продукты вне очереди, так как наша Неля (директор "Вэфчика" Анелия Козловска. - Прим. ред.) была истинной железной леди. Чтобы вы поняли, партийный секретарь - заместитель Нели - каждый раз, когда ее по селектору вызывали в кабинет начальницы, вспотевшими ладонями минимум три минуты истерично "гладила" несуществующие складки на своей юбке, пока пыталась совладать с собой, открыть двери и зайти.