В феврале у Билла Гейтса выходит новая книга "Как избежать климатической катастрофы: Решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны".

Для абонентов Для абонентов

Конни Хедегорд: Позвольте мне начать с признания. Многие годы я думала, что вас не очень интересует изменение климата. Я хорошо помню закрытую сессию на форуме в Давосе несколько лет назад. Когда дискуссия переключилась на климат, оставив в стороне другие вопросы устойчивости, вы покинули зал.

А сегодня вы решительно доказываете необходимость срочных климатических действий. Вы начинаете книгу с описания этой трансформации. Сначала было "трудно согласиться с идеей, что температура продолжит расти, пока люди не прекратят выбросы парниковых газов". И лишь после общения с группой климатологов и "неоднократных уточняющих вопросов" вы постепенно "в полной мере поняли" эту идею. Чем вы объясняете это изначальное сопротивление и как ваш опыт можно использовать для привлечения остальных?

Билл Гейтс: Мир сегодня сильно изменился по сравнению с тем временем, когда я начал изучать изменение климата. Сегодня мы больше знаем, сформировался определённый консенсус вокруг этой проблемы. Тем не менее многим людям до сих пор трудно признать, что одного лишь сокращения выбросов – без выхода на путь к нулевым выбросам – будет недостаточно. Им также трудно осознать, как много потребуется инноваций для достижения этих нулевых выбросов – необходимо фундаментально перестроить энергетический сектор, а это крупнейший бизнес в мире. В своей книге я привожу аргументы, которые убедили меня и, надеюсь, убедят остальных. Я призываю климатических активистов продолжать доказывать необходимость достижения нулевых выбросов, необходимость сокращать выбросы так, чтобы мы начали двигаться к этой цели.