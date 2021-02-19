В феврале у Билла Гейтса выходит новая книга "Как избежать климатической катастрофы: Решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны".

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Конни Хедегорд: Позвольте мне начать с признания. Многие годы я думала, что вас не очень интересует изменение климата. Я хорошо помню закрытую сессию на форуме в Давосе несколько лет назад. Когда дискуссия переключилась на климат, оставив в стороне другие вопросы устойчивости, вы покинули зал.

А сегодня вы решительно доказываете необходимость срочных климатических действий. Вы начинаете книгу с описания этой трансформации. Сначала было "трудно согласиться с идеей, что температура продолжит расти, пока люди не прекратят выбросы парниковых газов". И лишь после общения с группой климатологов и "неоднократных уточняющих вопросов" вы постепенно "в полной мере поняли" эту идею. Чем вы объясняете это изначальное сопротивление и как ваш опыт можно использовать для привлечения остальных?