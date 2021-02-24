Мало кто знает, но в конце 90-х и начале 2000-х в Латвии был свой аналог популярных американских персонажей Бивиса и Батхеда - Гунча и Кривик. Это были два нарисованных героя программы канала TV Riga. В рамках рубрики "Как это было" RUS TVNET пообщался с Андреем Яхимовичем, который тогда был продюсером этого уникального по тем временам новаторского телепроекта.

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Сейчас Андрею Милорьевичу Яхимовичу 61 год. Он признается, что считает себя современным человеком. Что в 90-е годы, что сейчас он очень любит узнавать все новое и изучать технологии. Но не все его ровесники такие:

"Те, кто был тогда продвинутым, на какой-то период, они сейчас очень отстают от восприятия мира".

Андрей Яхимович указал, что "люди 90-х" стали очень обидчивыми, правда, на его взгляд, они всегда такими были. Они до сих пор мерят происходящее критериями из 90-х годов.

"Время показало… Время - это единственный критерий оценки. Есть вещи, которые проверены временем. Я склонен утверждать, что вещи, которые я тогда пропагандировал, пережили это время", - отмечает наш собеседник.

Сейчас, по прошествии лет, Андрей Милорьевич может уже утверждать, что их проекты тогда были новаторскими. Они не равнялись ни на кого из медиазвезд тех лет. У него уже тогда была некая установка относительно российского центрального телевидения: "Все, что там показывают - смотреть нельзя". Он согласен, что, может быть, она была "глупой и радикальной", но "принципиальной". Уже тогда он старался смотреть больше в сторону Запада.

На телевидение он пришел сам, чтобы сделать музыкальную программу. Это была "просто нарезка". Тогда в кадре была просто рука или фрагмент человека, который что-то рассказывал. После уже появилась идея создать передачу с мультипликационными персонажами.