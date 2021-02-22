Пытаясь удержать на плаву экономику и бизнес, власти вливают в это огромные суммы - общие затраты на антиCOVIDную поддержку в 2020 – 2021 г. составляют около 3,9 млрд. евро: только на прямые пособия и помощь пострадавшим отраслям выделено порядка 1,7 млрд. евро. Но так ли легко получить субсидии и какие "подводные камни" скрывает безвозмездная помощь?
Поможет ли выделение этих средств бизнесу пережить черные дни? Каков порядок получения пособий и что делать наемным работникам, "хозяин" которых не спешит оформлять документы, чтобы люди получили хоть какие-то деньги за простой? Об этом RUS TVNET поговорил с бизнесменами и чиновниками: