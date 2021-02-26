В минувшем столетии было два момента, когда российский политический режим пошёл на слом. В 1917 году революция большевиков свергла качавшуюся на краю пропасти монархию страны. А в 1991 году неудавшийся переворот сторонников жёсткого марксизма-ленинизма против реформиста Михаила Горбачёва ускорил крах пошатывавшегося СССР. Возвещает ли волна протестов, охвативших Россию в последние недели, новую смену режима?

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Вряд ли. Нет, конечно, в отличие от протестов, будораживших Россию в 2011-2012 годах из-за третьей инаугурации Владимира Путина в качестве президента, у нынешнего протестного движения есть харизматичный, вызывающий симпатию лидер. Алексей Навальный не просто неустанно и уже много лет борется с коррупцией; в январе его арестовали, когда он вернулся из Германии (где он провёл несколько месяцев выздоравливая после отравления излюбленным в Кремле веществом "Новичок") ради продолжения борьбы с режимом Путина.

Но в отличие от сумеречных дней царского и советского режимов, путинский режим не качается и не пошатывается. Всё последнее десятилетие Путин консолидировал полицейское государство, и он готов применять любые доступные ему инструменты для удержания власти. Путин, вторгшийся в Украину и незаконно аннексировавший Крым в 2014 году ради повышения своего тонувшего рейтинга поддержки, в прошлом году добился внесения поправок в конституцию, чтобы иметь возможность оставаться президентом всю жизнь, и он не собирается терять власть под напором движения протестующих по выходным.