"Выглядеть хорошо - это наша работа": стюардесса о работе в airBaltic, мужских стереотипах и настойчивых пассажирах

Надо осознавать - как только ты надеваешь форму, ты уже представляешь авиакомпанию. Ты - лицо компании. Мы не можем себе позволить выглядеть плохо. Это обязательный макияж, обязательная прическа, опрятный вид твоей формы. У человека, заходящего на борт и смотрящего на тебя, сразу возникает представление о том, что эта авиакомпания из себя представляет. Я очень рада, что у меня такая работа, потому что я себя не запускаю. Мне это очень легко, я люблю свою работу, я люблю ощущение себя в форме. Мне нравится, что, когда я выхожу из дома или иду к машине, люди всегда оглядываются: "О, стюардесса".