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"Выглядеть хорошо - это наша работа": стюардесса о работе в airBaltic, мужских стереотипах и настойчивых пассажирах

ФОТО: Фото из личного архива

Стюардесса Наталия Матуле уже 13 лет летает на борту самолетов airBaltic. За время работы в компании она сталкивалась с разными ситуациями и научилась справляться со многими трудностями. Наталия рассказала, что профессия стюардессы - это не просто улыбка, макияж и красивая форма. Быть стюардессой - это тяжелый труд, и не каждый сможет решиться работать на борту самолета.

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Надо осознавать - как только ты надеваешь форму, ты уже представляешь авиакомпанию. Ты - лицо компании. Мы не можем себе позволить выглядеть плохо. Это обязательный макияж, обязательная прическа, опрятный вид твоей формы. У человека, заходящего на борт и смотрящего на тебя, сразу возникает представление о том, что эта авиакомпания из себя представляет. Я очень рада, что у меня такая работа, потому что я себя не запускаю. Мне это очень легко, я люблю свою работу, я люблю ощущение себя в форме. Мне нравится, что, когда я выхожу из дома или иду к машине, люди всегда оглядываются: "О, стюардесса".

Мне это нравится, мне нравится внимание. Я всегда стараюсь выглядеть хорошо. Это наша работа, это часть нашей работы. Тебе должна нравиться твоя работа. Если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, ты не будешь улыбчив, ты не будешь красив. Это ощущение идет изнутри.

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