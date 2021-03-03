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Путь Гатиса от музыканта до виртуоза в монтаже: Laibah в Северной Корее, два "Больших Кристапа" и "Золотые микрофоны" Из тенниса в хеви-метал: путь Ларса Ульриха от примерного мальчишки до барабанщика группы Metallica Молчащие преступления в Латвии: извращенные черты педофилии (1) Читаемые Меню на экране и обеды в кредит. "Вэфовец" - образцовая столовая СССР, в которой гостил Горбачев (1) Неразгаданная тайна: странная смерть Элизы Лэм Может ли Навальный свалить Путина? (1) Новейшее Меню на экране и обеды в кредит. "Вэфовец" - образцовая столовая СССР, в которой гостил Горбачев (1) Неразгаданная тайна: странная смерть Элизы Лэм Может ли Навальный свалить Путина? (1) "То, что я ношу военную форму, не значит, что я не могу надеть платье". Минометчица Рута о женщинах в армии Как это было ⟩ Андрей Яхимович: "Гунча и Кривик" - латвийские "Бивис и Батхед", которых заметили в Москве (1) Фоторассказ ⟩ Если Олимпиада состоится... Как выглядят олимпийские объекты в Токио
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Путь Гатиса от музыканта до виртуоза в монтаже: Laibach в Северной Корее, два "Больших Кристапа" и "Золотые микрофоны"

Гатис Белогрудовс ФОТО: Viktors Devjatovs / TVNET

Латвийский музыкант и монтажер Гатис Белогрудовс стал гостем нового выпуска "В чем фишка?". На его счету десятки концертов в Латвии и за ее пределами. Но прославился он не музыкой, а искусством монтажа, который освоил самостоятельно.

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Видео: Гатис Белогрудовс в передаче "В чем фишка?" 

Он монтировал видеоклипы групп Instrumenti, Prāta vētra и многим другим.

Кстати, у него уже есть два "Больших Кристапа". Первый он получил за монтаж фильма о группе Laibah в Северной Корее, а второй за монтаж картины "Души в снежном вихре". Сейчас Гатис уверен, что у Латвии есть хорошие шансы получить первый "Оскар" с этой киноработой.

Монтажеры - это не знаменитости

"Это такие черные лошадки, которые работают в самом темном углу, что-то делают и вдруг появляется готовый фильм", - пояснил он. 

Но музыку Гатис не бросил. Он считает, что съемки клипов и монтаж они где-то рядом. К монтажу он пришел случайно. Нашего героя выгнали из школы. Тогда отец, чтобы занять сына каким-то делом, задал ему монтировать небольшую работу. Сейчас он точно не помнит, но кажется - это было видео со свадьбы. 

В свою очередь музыка пришла к нему через деда, который отреставрировал старую гитару отца и поставил у Гатиса в комнате. Он не сказал ни слова, а просто поставил ее в углу. Подростковое любопытство взяло свое и он начал на ней играть. И понеслось!

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