Путь Гатиса от музыканта до виртуоза в монтаже: Laibah в Северной Корее, два "Больших Кристапа" и "Золотые микрофоны"

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Видео: Гатис Белогрудовс в передаче "В чем фишка?"

Он монтировал видеоклипы групп Instrumenti, Prāta vētra и многим другим.

Кстати, у него уже есть два "Больших Кристапа". Первый он получил за монтаж фильма о группе Laibah в Северной Корее, а второй за монтаж картины "Души в снежном вихре". Сейчас Гатис уверен, что у Латвии есть хорошие шансы получить первый "Оскар" с этой киноработой.

Монтажеры - это не знаменитости

"Это такие черные лошадки, которые работают в самом темном углу, что-то делают и вдруг появляется готовый фильм", - пояснил он.

Но музыку Гатис не бросил. Он считает, что съемки клипов и монтаж они где-то рядом. К монтажу он пришел случайно. Нашего героя выгнали из школы. Тогда отец, чтобы занять сына каким-то делом, задал ему монтировать небольшую работу. Сейчас он точно не помнит, но кажется - это было видео со свадьбы.