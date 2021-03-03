Латвийский музыкант и монтажер Гатис Белогрудовс стал гостем нового выпуска "В чем фишка?". На его счету десятки концертов в Латвии и за ее пределами. Но прославился он не музыкой, а искусством монтажа, который освоил самостоятельно.
Путь Гатиса от музыканта до виртуоза в монтаже: Laibah в Северной Корее, два "Больших Кристапа" и "Золотые микрофоны"
Видео: Гатис Белогрудовс в передаче "В чем фишка?"
Он монтировал видеоклипы групп Instrumenti, Prāta vētra и многим другим.
Кстати, у него уже есть два "Больших Кристапа". Первый он получил за монтаж фильма о группе Laibah в Северной Корее, а второй за монтаж картины "Души в снежном вихре". Сейчас Гатис уверен, что у Латвии есть хорошие шансы получить первый "Оскар" с этой киноработой.
Монтажеры - это не знаменитости
"Это такие черные лошадки, которые работают в самом темном углу, что-то делают и вдруг появляется готовый фильм", - пояснил он.
Но музыку Гатис не бросил. Он считает, что съемки клипов и монтаж они где-то рядом. К монтажу он пришел случайно. Нашего героя выгнали из школы. Тогда отец, чтобы занять сына каким-то делом, задал ему монтировать небольшую работу. Сейчас он точно не помнит, но кажется - это было видео со свадьбы.