"Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии?" Год с Covid-19

Наталья Михайлова полжизни проработала в латвийских СМИ. На вопрос о том, что она думает о штрафе Первому Балтийскому каналу за прозвучавшее в передачах "Жить здорово" и "Здоровье", и насколько подобные действия могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом, она ответила: "История притянута за уши. Как бы я не относилась к российской пропаганде и подаче информации, но тут это вообще...". На замечание ведущей о том, что, возможно, риторика Малышевой о необязательном ношении масок могла привести к реальным заражениям в Латвии, Михайлова парировала: "Допустим, Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии - так получается? Из-за этого мы перестали все носить маски и соблюдать ограничения, у нас тут растет армия антиковдников - из-за этого? Из-за того, что Елена Малышева сказала что-то? Сделайте свою пропаганду, чтобы человек смотрел, верил и говорил. А наша страна сделала так, что люди просто смеются над всеми ограничениями и действиями с этими вакцинами".