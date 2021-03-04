Содержание
RUS Klik
Более точный поиск
"Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии?" Год с Covid-19 Путь Гатиса от музыканта до виртуоза в монтаже: Laibah в Северной Корее, два "Больших Кристапа" и "Золотые микрофоны" Из тенниса в хеви-метал: путь Ларса Ульриха от примерного мальчишки до барабанщика группы Metallica Читаемые Меню на экране и обеды в кредит. "Вэфовец" - образцовая столовая СССР, в которой гостил Горбачев (1) Молчащие преступления в Латвии: извращенные черты педофилии (1) Неразгаданная тайна: странная смерть Элизы Лэм Новейшее Молчащие преступления в Латвии: извращенные черты педофилии (1) Меню на экране и обеды в кредит. "Вэфовец" - образцовая столовая СССР, в которой гостил Горбачев (1) Неразгаданная тайна: странная смерть Элизы Лэм Может ли Навальный свалить Путина? (1) "То, что я ношу военную форму, не значит, что я не могу надеть платье". Минометчица Рута о женщинах в армии Как это было ⟩ Андрей Яхимович: "Гунча и Кривик" - латвийские "Бивис и Батхед", которых заметили в Москве (1)
Подпишись Команда Правила FAQ
Телефон 26651515
palidzesim@tvnetgrupa.lv
© SIA "TVNET GRUPA"

"Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии?" Год с Covid-19

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 3 марта, прошел очередной эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". На этот раз темой выпуска стал "Год с Covid-19 в Латвии". Предлагаем некоторые фрагменты беседы, но лучше посмотрите видео целиком!

Для абонентов Для абонентов

Фрагмент беседы

Наталья Михайлова полжизни проработала в латвийских СМИ. На вопрос о том, что она думает о штрафе Первому Балтийскому каналу за прозвучавшее в передачах "Жить здорово" и "Здоровье", и насколько подобные действия могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом, она ответила: "История притянута за уши. Как бы я не относилась к российской пропаганде и подаче информации, но тут это вообще...". На замечание ведущей о том, что, возможно, риторика Малышевой о необязательном  ношении масок могла привести к реальным заражениям в Латвии, Михайлова парировала: "Допустим, Елена Малышева, великая и ужасная, напугала жителей Латвии - так получается? Из-за этого мы перестали все носить маски и соблюдать ограничения, у нас тут растет армия антиковдников - из-за этого? Из-за того, что Елена Малышева сказала что-то? Сделайте свою пропаганду, чтобы человек смотрел, верил и говорил. А наша страна сделала так, что люди просто смеются над всеми ограничениями и действиями с этими вакцинами".

To bookmark, you need to log in to
Войти
У вас нет аккаунта?
Create a TVNET account