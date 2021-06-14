Без чего не мог обойтись советский интеллигент середины 20-го века? Без курения, книг и записных книжек. Бумагу для всего это производила "Лигатненская бумажная фабрика", на которой "во времена расцвета" работали около 1000 человек. Уже восемь лет фабрика со старыми машинами - эксклюзивный объект осмотра. Сейчас компания по недвижимости Latio продает "Лигатненскую бумажную фабрику" с аукциона за 1,1 миллион евро.

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"Большая советская энциклопедия", "Война и мир", "Дон Кихот", "Индулис и Ария". Эти издания находились в домашней библиотеке любой интеллигентной советской семьи советских времен. И бумагу для них производила "Лигатненская бумажная фабрика". Так же как и декоративную гофрированную бумагу, в которую заворачивали подарки; конверты, в которых слали длинные письма, и школьные тетради, на которых первые буквы неумелой рукой выводили все, кто шел в школу в советское время. Здесь производили и бумагу для папиросных гильз, а перед обрушением эры производства бумаги - картон для коробок от обуви.

В 70-е годы 20-го века в Латвии работали девять больших заводов по производству бумаги.