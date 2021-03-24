С документалистами Генриеттой и Андреем Верхоустинскими мы встретились в их доме в районе Шампетерис. Времени немного. Генриетте надо читать заявки на проекты для получения финансирования из Фонда культурного капитала, в котором она эксперт в двух комиссиях, а у Андрея скоро дистанционная лекция для будущих профессионалов киноиндустрии в Латвийской академии культуры.

Мы были очень обеспокоены фильмом о Паулсе. Потому что для телевидения этот фильм был совершенно нетрадиционный. В основном мы получили хорошие отзывы, но были и люди, которые не понимали импрессионистической формы, считали ее слишком хаотичной, что есть дерганье, что мы не рассказываем историю жизни линейно. Нас беспокоило, как отреагирует сам Паулс, но он позвонил в тот же вечер после премьеры и остался доволен, что, конечно, выразил в присущей ему юмористической манере.