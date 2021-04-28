Андрей Экис - латвийский режиссер, который при необходимости снимет фильм в своем доме на Кипсале, вкладывая свои собственные деньги. Кинокритики его не очень любят, но, как говорит сам Экис, все просто делают свое дело. Ему очень нравятся комедии, но на этот раз история будет совсем не смешной.

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Последняя постановка режиссера на телевидении - это местная сенсация про закулисье наркобизнеса по мотивам книги Роланда Привертса "Ничего не бойся", сериал с лучшими латвийскими актерами, который доступен с 10 марта на платформе Go3. О наркобизнесе, критике, деньгах и Адольфе Гитлере - все это в нашем разговоре.

- Новый сериал "Ничего не бойся" рассказывает историю наркобизнеса. Как вы пришли к этой теме?

- Go3 объявил конкурс на идею [для фильма]. Я тогда подумал, что в Латвии до сих пор нет фильма о наркобизнесе. В то же время я заметил, что у Netflix тысячи телесериалов о наркобизнесе и, видимо, все запрещенное привлекает людей. Мои сыновья однажды сказали, что книга Роланда Привертса "Ничего не бойся" была чрезвычайно интересной. Сначала я был довольно высокомерен и подумал - а что там может быть? Там ничего нет. Я также вижу, что эта тема наркотиков очень популярна, например, в молодежной среде. Singapūras satīns снимает видео [с участием Привертса] и тому подобное. А потом, когда я прочитал эту книгу, я понял, что в основном читаю Mein Kampf (автобиографическую книгу Адольфа Гитлера. - Прим. авт.). Я вижу Роланда Привертса, который абсолютно не соответствует общепринятым нормам и, в принципе, превозносит власть силы.

- Роланд Привертс близок к немецкому философу Фридриху Ницше, которого считает своим духовным отцом.

- Да, Ницше ему близок. И я, чувствуя себя умным человеком, уважающим самых разных людей, понял - черт, что-то не так.

- Что заставило вас почувствовать, что что-то не так?

Потому что в своей книге он говорит, что государством нужно управлять как тюремной камерой. Потому что в тюремной камере первый стол - это место, где сидят сильнейшие, второй стол - для тех, кто идет кого-то бить, и есть интеллигенты и нытики, которые не могут за себя постоять.