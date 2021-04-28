Латышка за восточной вуалью, или Два года в настоящем Египте - часть II

Я благодарна за возможность последние два года знакомиться с землей фараонов и цариц - Египтом, который в наши дни известен своими плодородными землями на берегах Нила, месторождениями нефти и газа, пустыней Сахара, пальмами, курортами и 100 миллионами жителей. ​Тут преобладают мусульманские законы и нравы, из мечетей пять раз в день звучат молитвы - намазы.

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В то же самое время мужчины могут спокойно поколотить своих жен, если те не были послушны. Мусульманам разрешается жениться четыре раза, но это можно делать, только если есть возможность оказать финансовую поддержку всем женам и детям.

Предлагаем продолжение статьи "Латышка за восточной вуалью, или Два года в настоящем Египте" от журналистки Санты Сергеевой.

Я убегаю от прошлого, от обязательств, от людей, от стереотипов, от стремления к благосостоянию.

22 года назад, оставшись одна с ребенком на руках, я пообещала себе, что буду сражаться и обеспечу дочери хорошие условия жизни, пока она не встанет на ноги. 2