"Наша работа связана с чужими несчастьями": диспетчер VUGD о звонках, которые спасают жизни

" Наша работа по большому счету связана с чужими несчастьями. Конечно, хорошо, когда удается кому-то помочь, все закончилось хорошо и все спасены. Но очень часто, к сожалению, это не совсем так", - говорит Ольга.

В службу, например, звонят во время пожара и спрашивают, что делать, а диспетчер им дает советы. Также звонят люди, которые хотят покончить жизнь самоубийством. Мы стараемся их сразу соединить с психологом. Но не всегда люди хотят говорить с психологом, часто они боятся этого и предпочитают общение с диспетчером. Часто звонят дети, которые не знают, как им поступить. По коммунальным проблемам очень многие звонят. Диспетчер слушает всю информацию, понимает, что это не чрезвычайная ситуация, человеку не нужна наша помощь, и объясняет, где эту помощь можно найти. Очень часто звонят пожилые люди, чтобы разобраться с телефоном, с карточками. Не понимают, что делать, а мы - единственный номер, на который вообще можно дозвониться.