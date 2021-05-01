"От вакцин появляется аутизм". Эту фразу все чаще можно услышать на рынке, на сходках родственников или интернет-форумах. За этот миф, имевший трагические и далеко идущие последствия, можно "поблагодарить" бывшего британского гастроэнтеролога Эндрю Уэйкфилда, который 23 года назад опубликовал исследование о связи комплексной вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR) с аутизмом. Исследование признали мошенническим, у Уэйкфилда отняли лицензию врача, но его ложь продолжала распространяться.

Для абонентов

Если вбить имя Уэйкфилда (Andrew Wakefield) в поисковую строку YouTube, он сразу же выскакивает на экран и рассказывает ужасную историю о вакцинах от Covid-19 и генной инженерии. Рассказывает убедительно, используя научную терминологию. Он живет в США и продолжает воодушевлять противников вакцинации, несмотря на то, что с тронутым идеалистом, запутавшимся в своих исследованиях и желающим спасти мир от злых вакцин, у него нет ничего общего.

Масла в огонь