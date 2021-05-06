В 70-е годы, когда современная авиаиндустрия только начинала набирать обороты, в США пассажир во время полета на глазах у стюардессы открыл портфель с самодельной бомбой и потребовал 200 000 долларов. Когда его требование было выполнено, мужчина выпрыгнул из самолета с парашютом. Его личность так никогда и не была установлена, а инцидент оставил драматический отпечаток на требованиях безопасности авиасообщения, так же, как и теракты 11 сентября 30 годами позже.

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24 ноября 1971 года мужчина в аэропорту Портленда за 20 долларов приобрел билет на самолет до Сиэтла. Он был невыразительным - возраст примерно 45 лет, рост около 180 сантиметров, был одет в костюм, у него были темные редеющие волосы. Покупая билет, он выдал себя за Дэна Купера, однако, как оказалось позже, это не было его настоящей личностью.

Рейс из крупнейшего города штата Орегона Портленда в метрополию соседнего штата Вашингтон Сиэтл длился всего полчаса. Пассажиры самолета еще не ощущали, что у них впереди длинный и полный страхов день. Купер казался спокойным - ожидая взлета, он заказал виски.

Вскоре после взлета в 14:50 он передал записку стюардессе Флоренс Шаффнер. Приняв это за попытку одинокого пассажир познакомиться, Шаффнер, не читая, положила записку в сумочку.