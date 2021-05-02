Действительно, люди, проживающие в немногих домиках на краю Какясекля дамбис - смелые и жесткие. Когда-то я жил на Саркандаугаве, прямо напротив места по перегрузке угля. Сначала я действительно не знал, что уголь лучше всего пересыпать в металлические контейнеры посреди ночи. Кроме того, со значительной высоты, чтобы шум был громче, а пыли поднималось по возможности больше. Помню, один раз не мог дождаться, когда наконец придет весна и наконец выглянет солнце. В итоге оказалось, что уже середина лета, просто окна квартиры настолько покрылись угольной пылью, что в комнате царило что-то похожее на ядерную зиму. Думаю, жители Вейзакьсалы могли бы рассказать что-то похожее. При всем уважении к ним.