Анаит Исаханова - бывшая модель и телезвезда, человек довольно публичный, но лишь родные знали, что она проходит лечение от лимфомы Ходжкина, рака лимфатической системы. Когда клочьями начали выпадать волосы, ей не было больно, ей было тяжело на это смотреть. В один момент она пришла в парикмахерскую и сразу попросила сбрить все. Дома ее парень Глеб обрился вместе с ней, чтобы ее поддержать.

В какой-то день они, оба безволосые, отправились вместе к друзьям. Девушка стеснялась лысой головы и носила шапочку. Но друзья, двое молодых людей, сказали, мол, класс, тащим бритвы. Они тоже состригли все волосы, чтобы Анаит чувствовала себя комфортно.

"И мы такие сидели в комнате, четверо яйцеголовых", - смеется Глеб.

Эта история с ее глубочайшей эмпатией и поддержкой, кажется, как будто не из современного мира. Но она - логичное продолжение того, что случалось с Анаит Исахановой за ее 27 лет: испытания и приключения, давшие девушке силу, о которой многие не подозревают в этом хрупком человеке.