Аскетический образ жизни, скудная еда, послушание, более восьми часов работы в день, тяжелый физический труд, дойка коровы, молитва и большая уборка перед праздниками - лишь часть жизни монахини. Postimees наблюдал за жизнью монахинь и провел два дня в монастыре Успения Богородицы в Пюхтице перед православной Пасхой, которая отмечается 2 мая.

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Игуменья: монастырь не финансируется ни Россией, ни Западом

Монахини живут по двое деревянных домиках, которым более века. По словам одной монахини, в ее комнате очень скромная обстановка: кровать, стол и шкаф.

В монастыре есть центральное отопление и печи, которые регулярно топят. Классических душевых не так много, но горячая вода бывает каждый день. "У нас есть сестры - заядлые парильщицы. Есть вещи, которые мы просто не можем себе позволить: например, вода. Мы за нее платим", - говорит игуменья.

По словам Филареты, повседневный мир все же проникает внутрь монастырских стен. Например, монахиня может получить в подарок от родственников телефон или компьютер. "Весь мир связан с Интернетом: банк, электронная почта и так далее. Я понимаю, что сегодня без него не обойтись. Конечно, от этого можно отказаться, но мы ведь не на Луне живем", - улыбается Филарета.

Но, по ее словам, бывает и иначе. "На мой взгляд, если вы сбежали от мирской жизни в монастырь, не стоит зависать в Интернете", - убеждена она.

"Забрать у всех телефоны и выключить их - это не решение", - говорит игуменья. Сестры предпочли бы сами отказаться от новых технологий, потому что при необходимости они могут позвонить по настольном телефону.

По словам игуменьи Филареты, у монастыря нет крупных спонсоров, и никто их не финансирует. "Знаете, эти байки относительно того, что собираем какие-то баснословные средства. Я их слышу уже не первый год. Отношусь к ним, мягко говоря, по-философски, с юмором. Монастырь никем не финансируется: ни Россией, ни Западом. Нет. Мы живем вот так вот: на грани западного мира и российского. И живем своим трудом", - говорит она.