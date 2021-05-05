"А кто их будет играть?": актер Олег Хилл о роли русских в кино, съемках у Ричи и гонораре за фильм с Питтом

Путь латвийского актера Олега Хилла (наст. фамилия - Калниньш) в киноиндустрию не был легким и простым. Это сейчас он уже живет в Лондоне и может похвастаться тем, что снялся в картинах вместе с Брэдом Питтом, Колином Фаррелом, Дэниэлом Рэдклиффом и у самого Гая Ричи. Каждая попытка попасть в картину к Ричи была забавной. Последний раз у Олега был настоящий фингал под глазом. Режиссер это увидел и сказал: "Я его хочу".

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В 2020 году Олег Хилл снялся в "Бэтмене" вместе с Колином Фарреллом и Робертом Паттинсоном. Но ко всему этому он пришел не сразу. Окончательное решение перебраться в Великобританию, по словам Олега, возникло тогда, когда его знакомые начали уезжать из Латвии целыми семьями. Он держался до последнего, пытался искать работу. Говорил, что патриот, и был убежден, что уезжает только тот, кто не способен реализовать себя на Родине. На тот момент уже начали "пропадать деньги", выступления и шоу-программы доходов не приносили, а надо было кормить семью, в которой за эти годы родился ребенок: "Но я съездил в Германию и посмотрел, что народ себя и там реализовывает, а тут все становится хуже и хуже…".

Тогда в 2007-2008 году он решил попытать счастья в Великобритании. Практически без знакомств на Лондоне начал строить жизнь заново. В Риге у него оставалась семья, которой надо была высылать деньги. Наконец Олег устроился на склад и стал хорошо зарабатывать. Он рос по карьерной лестнице, но творчество "продолжало из него вылезать".