Даже в северных широтах лето подойдет для незабываемых поездок на кабриолете. Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали и сравнили рынки от Эстонии до Украины, выбрав по пять известных кабриолетов в каждой стране, которые предлагаются для продажи на онлайн-порталах в следующих категориях: доступный, дорогой, редкий, внедорожник и средний, пишет Rus.Postimees .

Количество проданных в Эстонии кабриолетов удивляет

По данным сайта auto24.ee, в Эстонии продается более 20 000 автомобилей. И среди них 241 кабриолет, из которых 131 автомобиль находится в ценовой категории менее 10 000 евро. В основном это Peugeot, Renault и Opel. Более того, даже за 2000 евро вы можете купить кабриолет, чтобы наслаждаться каждым летним днем.