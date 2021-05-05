Любовный треугольник разрушил карьеру молодого эстонского политика

В судебном деле сказано, что события стали развиваться в начале февраля прошлого года, когда Ваха уличил свою девушку в любовных похождениях. Молодые люди поссорились и изменница ушла к своей подруге, проживающей в Таллинне. На следующий день, когда страсти немного улеглись, они поговорил друг с другом по телефону. "Вальтер потребовал объяснений. Я не смогла сказать ничего разумного. Когда он спросил, давал ли он мне что-нибудь, я ответила, что да. Мы оба понимали, что он не имел в виду алкоголь", - рассказала Реэлика следователю. Она надеялась, что с помощью лжи ей удастся снизить накал страстей. "На самом деле Тармо ничего не давал мне. Я сказала это Вальтеру, так как не осмелилась признаться, что на самом деле произошло", - добавила она.