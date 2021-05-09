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"Они разворовывают школу": в Эстонии учитель математики объявила войну семейному клану

Здание школы на Сыле

ФОТО: Rus.Postimees

Учитель математики и бывшая завуч русскоязычной частной школы в Таллинне Ольга Вольф утверждает, что руководство учебного заведения незаконно обогащается за счет казенных денег. А с тех пор, как она уличила в этом правление управляющего школой некоммерческого объединения, ее якобы начали дискриминировать на рабочем месте, причем в последнее время эта дискриминация стала совершенно невыносимой, пишет Rus.Postimees

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Вольф говорит, что ее насторожило уже то, что в конце 2014 года одновременно ушли старый директор, завуч и бухгалтер. Ольга Вольф тогда стала новым школьным завучем, а на место бухгалтера пришла Татьяна Голдрин, дочь руководителя MTÜ Kool 21. Sajandil Алевтины Корниловой.

Именно от Татьяны, как утверждает Ольга, она впоследствии узнала о том, что бухгалтер и двое членов правления - Алевтина Корнилова и ее сын Сергей - получили в прошлом году крупные премии, или, как их еще называли, компенсации за годы работы.