"Они разворовывают школу": в Эстонии учитель математики объявила войну семейному клану

Учитель математики и бывшая завуч русскоязычной частной школы в Таллинне Ольга Вольф утверждает, что руководство учебного заведения незаконно обогащается за счет казенных денег. А с тех пор, как она уличила в этом правление управляющего школой некоммерческого объединения, ее якобы начали дискриминировать на рабочем месте, причем в последнее время эта дискриминация стала совершенно невыносимой, пишет Rus.Postimees.