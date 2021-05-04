"Деревенские жены не зовут на помощь мужа. Когда на обед нужна утка или петух, они сами идут и отрубают птице голову. Когда мне нужно мясо, я иду на охоту и, если повезет, добываю дичь, чтобы прокормить свою семью". Это история о четырех женщинах - Лауме Зиле, Монте Лавенделе, Кристине Чамане и Иеве Буяне, которых объединяет общая страсть - охота.

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Лаума Зиле, охотница с восьмилетним стажем 

В древние времена женщины были не только хранительницами очага, но и охотницами, напоминает Лаума: "В римской мифологии Диана была как богиней плодородия, так и охоты. Возможно, у многих барышень и городских господ эти инстинкты глубоко спрятаны и в эпоху Интернета больше не кажутся нужными, но любому стоит задуматься о том, как он выживет, если, например, на месяц пропадет электричество. Я думаю, что большая часть пойдет воровать и грабить, в свою очередь, для меня не будет проблемой добыть себе и семье продукты легальным способом, поскольку я могу и умею охотиться!".

ФОТО: Личный архив

Активно заниматься охотой женщина начала в 2013 году. "Подруга уговорила!" - смеется она. Часто дамы увлекаются этим, вдохновившись отцом или дедушкой, но в кругу друзей и родных Лаумы нет никого, кто имел бы хоть какую-то связь с охотой и лесом. "Наверно, эти инстинкты каменного века пробудились во мне, когда моя подруга Йоланта Миезе в шутку пригласила меня поучаствовать в курсах охоты в клубе Safari, где преподавателем в то время был Карлис Дадеикс. Помню, тогда напряглась, что не хочу учиться на охотницу, так как бег - не моя сильная сторона. Возразила, что не смогу два года как загонщица мчаться по зарослям. В то время в моем понимании загонщику нужно было бежать кросс по лесу и гнать животных. Сейчас смешно это вспоминать".