Сообщение для всех, кому кажется, что нечастые теплые дни можно проводить только в Межапарке, в супермаркетах или в гостях у бабушки: Бишумуйжа - это не только конечная остановка 10-го трамвая или мистический район Риги, о котором пишут в сказках. Бишумуйжа - пасторальная идиллия почти в центре города.

Друзья, нехорошо. Сейчас, когда уже наступили первые по-настоящему теплые дни, я понял, что совсем нехорошо. Даже длинная зима и пандемия, похоже, не смогли простимулировать воображение и креативность в людях. Даже в век информации, когда всего несколькими кликами мышки или прикосновениями пальца к смартфону можно узнать о чудеснейших и захватывающих дух местах, где с семьей или в одиночку можно насладиться природой, солнцем и свежим воздухом, мы по-прежнему упорно собираемся и толкаемся в Зиедоньдарзсе, огромными плотными толпами слепо бредем по Межапарку в направлении Кишэзерса, плечом к плечу лежим на газоне Луцавсалы или лениво отдыхаем в очереди у магазина.