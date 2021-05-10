Что было бы, если бы "Согласие" не было настолько русским?

Каждое правительство можно и даже нужно обвинять в допущенных ошибках, но я призываю вас задуматься о том, в насколько сейчас абсурдной ситуации, например, Кришьянис Кариньш. Он должен руководить командой, которую сам не выбирал. В коллективе, где в принципе все друг друга ненавидят и считают круглыми идиотами. В котором подчиненным дозволено свободно высмеивать начальника, а взаимная коммуникация иногда происходит только в Twitter. Это полный бред.

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Из-за абсолютно несовместимых взглядов и недостатка общения в правительстве есть сотрудники, которые целенаправленно пытаются помешать работе других коллег, копая для них ямы. Есть министры, которые просто меняют партию посреди созыва, потому что предыдущая, похоже, существует только на бумаге. И все это только потому, что правительство пришлось создавать из пяти партий, которым по большому счету просто катастрофически не по пути.

Хотя обвинений может быть много и они вполне обоснованны, в данном контексте я считаю, что премьер-министр просто гений. Я не понимаю, с помощью какой черной магии он действует, но правительство все еще как-то держится и даже работает.

Расколотое правительство - это, в принципе, самая большая политическая проблема в стране, и оно сформировалось главным образом потому, что "Согласие", так сказать, очень токсичная партия, поэтому остальные должны объединяться между собой. Консерваторы всегда в коалиции с либералами, формируются внутренние оппозиции и еще всякие чудеса. В результате правительство выглядит просто смешно.

В этот момент мы могли бы снова поэкспериментировать и представить, что находимся в параллельной реальности.

Несмотря на некоторые мелкие и несущественные различия, наши крупнейшие партии можно разделить на две части - темных консерваторов и злых либералов. Представим себе, что в результате неудачного совпадения у правительства получилось сформировать только один фронт без соглашения о сотрудничестве с кем-либо из своих врагов.