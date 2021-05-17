Откуда у людей желание писать негатив в комментариях и почему оно возросло во время пандемии?
"Похожа на алкоголичку". "Гнилая ваша честь и совесть". "Посты про вас - это мусор".
"Похожа на алкоголичку". "Гнилая ваша честь и совесть". "Посты про вас - это мусор".
В марте этого года RUS TVNET провел кампанию в Facebook, чтобы показать читателям наши лица - лица тех людей, которые стоят за новостями. Некоторые комментарии несли в себе конструктивную критику, и мы даже взяли что-то на заметку. Но большая часть из них была не просто негативной, но обидной, оскорбительной и уничижительной.
Это не первый раз, когда мы показали себя, но первый раз, когда словили столько хейта. Согласно некоторым исследованиям, во время пандемии негативных комментариев в интернете стало больше, и не только их. Вырос также кибербуллинг, использование анонимных аккаунтов и харассмент.
Врач-психотерапевт Тарас Иващенко помог нам разобраться, что могло повлиять на рост негатива, стоит ли реагировать на него и насколько, а также в том, почему некоторые люди более склонны писать гадости.
Почему люди вообще пишут негативные комментарии?
Одной из причин может быть желание снять внутреннее накопившееся напряжение.