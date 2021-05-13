Секс-коуч, специалист по отношениям и автор эротической литературы Иева Симане предложила назначить встречу с ней в первой половине дня и процитировала народную мудрость: "Кто рано встает, тому Бог дает". Да, ее день начинается с купания в шесть утра, и неважно - суровой зимой или дождливой весной.

Для абонентов

- Существует ли полноценная жизнь без секса? Есть стереотип, что заниматься сексом полезно. Так ли это?

- Однозначно заниматься сексом полезно для здоровья. Начиная с эмоционального баланса до физиологии, которые помогают оставаться спокойным, уравновешенным и счастливым каждый день. Во время секса, а особенно во время оргазма, выделяется много гормонов счастья - окситоцин, эндорфин, дофамин, что обеспечивает хорошее самочувствие.

У женщин во время оргазма окситоцина выделяется в восемь раз больше, чем у мужчин. Поэтому женский оргазм - это святое! Это то, к чему стремится женщина в своей сексуальности.

- Но есть одинокие женщины, у которых нет партнера. Может ли у них быть полноценная жизнь?

- Сложно сказать, плохо это или хорошо. Может быть, это какое-то транзитное время между отношениями. Может потребоваться время, чтобы узнать себя или забыть о прошлых отношениях, от которых необходимо освободиться. Это время тоже полезно. Однако опасно оставаться без отношений надолго, потому что становится очень комфортно. Можно ни с кем не считаться.

Это современный тренд - эпидемия одиночества.