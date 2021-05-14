За окном уже началась теплая весна, поэтому становится все тяжелее дождаться момента, когда большая часть соотечественников получит вакцину от Covid-19. Момента, когда мы сможем начать говорить о реальном коллективном иммунитете и вернуться к нормальной жизни. Ну а если антипрививочников слишком много? Если их настолько много, что коллективный иммунитет невозможен вообще? Думаю, здесь потребуются более радикальные решения.

Для абонентов

Вполне понятно, что силой принудить вакцинироваться людей, которые не хотят этого делать, вроде бы и нельзя. В то же самое время самые ярые сторонники теорий заговора уже начали высказывать опасения, что непривитых жителей начнут там-сям дискриминировать.

И в этом контексте дискриминацией они считают и запрет на работу в случае, если не получил вакцину. Это почти что принудительная вакцинация. Хоть мне и кажется, что такой запрет оставляет свободное пространство для выбора, так как нельзя никого силой принудить работать, а кроме того, это может быть хорошим способом, как убедиться, что работник - не идиот, нужно согласиться с тем, что небольшие признаки дискриминации усмотреть здесь все-таки можно.